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Более 250 фур не могут выехать из России в Украину из-за снегопада

В мире 04.03.2018 | 12:36

4 марта, Москва. /БЕЛТА-ТАСС/. Очередь образовалась из-за снегопада на границе России с Украиной: на выезде из РФ в автомобильном пункте пропуска "Троебортное" на трассе Москва - Киев собралось более 250 фур, сообщил ТАСС представитель Брянской таможни.

"Из-за снегопадов украинская сторона приостановила пропуск грузового автотранспорта на территорию Украины. На многостороннем автомобильном пункте пропуска "Троебортное" Брянской таможни на трассе М-3 Москва - Киев наблюдается скопление более 250 транспортных средств на выезд из России", - сказал представитель таможни.

Он уточнил, что на въезд в Россию очередей нет, так как уборка снега была организована вовремя.

"Во избежание очередей Брянская таможня рекомендует въезжающим в Россию с территории Украины пересекать таможенную границу в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Погар" на автодороге Погар - Гремяч или в пункте "Новые Юрковичи", там ситуация стабильная", - добавил он.-0-

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Теги
Россия, таможня, транспорт, Украина
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