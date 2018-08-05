5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70 тыс. человек пострадали в Таиланде из-за наводнений, которые вызваны сильными дождями, сообщают информагентства.

Всего 9 северо-восточных провинций страны попали под действие стихии. Больше всего пострадала провинция Накхонпханом. Здесь вышла из берегов река Меконг, затоплено 12 районов, пострадало 12,2 тыс. домашних хозяйств и 26,8 тыс. человек.

В провинции Мукдахан затоплено 11,4 тыс. ферм, пострадали 38,3 тыс. человек. Еще 4,1 тыс. человек и 773 га земель пострадали из-за наводнения в Убон Ратчатхани, 1,9 тыс. человек и 887 га - в провинции Амнат Чароен.

Пока прогнозы метеорологов неутешительные: сильные ливни продолжатся по 9 августа на севере и северо-востоке королевства.-0-