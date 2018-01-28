Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 103 человек

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате взрыва в дипломатическом квартале Кабула возросло до 103 человек, еще 235 получили ранения, сообщают информагентства со ссылкой на главу МВД Афганистана, информирует БЕЛТА.
Ранее сообщалось о 95 жертвах и 191 пострадавшем. Информация о новых жертвах и пострадавших все еще появляется, поскольку в близлежащие больницы продолжают поступать раненые.
Взрыв прогремел 27 января в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства и правительственные здания. Он был такой силы, что в радиусе нескольких сотен метров в зданиях выбило стекла, некоторые строения обрушились. Террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи. Как позже стало известно, он миновал первый контрольно-пропускной пункт, сообщив, что везет пациента в больницу. На втором КПП сотрудники служб безопасности его остановили, тогда смертник и привел в действие взрывное устройство. Ответственность за произошедшее взяло на себя радикальное движение "Талибан". Полиция арестовала четырех человек, связанных с терактом.
В стране объявлен национальный траур по жертвам теракта.-0-
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