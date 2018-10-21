Число жертв крушения поезда в китайском Тайване увеличилось до 22

21 октября, Пекин /БЕЛТА - ТАСС/. По меньшей мере 22 человека погибли при крушении поезда в китайском Тайване, еще 171 пассажир получил ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил сегодня представитель пожарного управления города Илань.

"Среди пострадавших ранения 10 человек оцениваются как тяжелые", - приводит слова представителя ведомства Центральное новостное агентство острова. По его данным, раненые распределены по пяти медицинским учреждениям. Ранее сообщалось о 17 погибших и 101 пострадавшем.

Авария произошла в 16.50 по местному времени (11.50 по белорусскому) в районе города Илань. Пять из восьми вагонов следовавшего из населенного пункта Шулинь в Тайдун состава перевернулись между станциями Дуншань и Сусинь. По данным властей, всего в поезде находились 366 человек.

В поисково-спасательной операции, помимо врачей и пожарных, принимают участие 150 военнослужащих. Кроме того, на место прибыли 10 санитарных машин из близлежащей войсковой части.

Авария произошла с составом серии "Пуюма". Они находятся в эксплуатации с 2013 года. Максимальная скорость движения состава составляет 150 км/ч.-0-