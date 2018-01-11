Число жертв наводнений и оползней в Калифорнии возросло до 17 человек

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Калифорния в результате оползней и наводнений погибли как минимум 17 человек, еще 24 человека считаются пропавшими без вести, сообщают информагентства.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

С начала нынешней недели в Южной Калифорнии идут ливни, в нескольких районах штата была проведена эвакуация жителей. По последним данным, в результате непогоды разрушено около 100 жилых домов, еще 300 повреждено. В регионе затоплены некоторые автомобильные дороги, повалены деревья.-0-