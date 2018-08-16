Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 460 человек

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв землетрясения, которое произошло 5 августа на индонезийском острове Ломбок, достигло 460 человек, 7,7 тыс. человек получили ранения, сообщает индонезийский портал Detik со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Ранее сообщалось о 436 погибших и 1,3 тыс. пострадавших.

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 436 Наибольшее число погибших зарегистрировано в Северном Ломбоке - 374 человека. В большинстве случаев причиной гибели людей стало обрушение зданий.

Наибольшее число погибших зарегистрировано в Северном Ломбоке - 396 человек. Не исключено, что число жертв будет расти. Спасатели и пожарные продолжают разбор завалов.

Власти отмечают, что экономический ущерб от землетрясения еще предстоит оценить. По предварительным данным, более 70 тыс. жилых домов было повреждено или разрушено. Временные места в эвакуационных пунктах предоставлены 417 тыс. человек.

Как ранее сообщалось, посольство Беларуси в Индонезии рекомендовало белорусским гражданам воздержаться от посещения провинции Западная Нуса-Тенгара (остров Ломбок) до стабилизации обстановки в регионе.-0-