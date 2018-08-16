Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 460 человек

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв землетрясения, которое произошло 5 августа на индонезийском острове Ломбок, достигло 460 человек, 7,7 тыс. человек получили ранения, сообщает индонезийский портал Detik со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.
Ранее сообщалось о 436 погибших и 1,3 тыс. пострадавших.
Наибольшее число погибших зарегистрировано в Северном Ломбоке - 396 человек. Не исключено, что число жертв будет расти. Спасатели и пожарные продолжают разбор завалов.
Власти отмечают, что экономический ущерб от землетрясения еще предстоит оценить. По предварительным данным, более 70 тыс. жилых домов было повреждено или разрушено. Временные места в эвакуационных пунктах предоставлены 417 тыс. человек.
Как ранее сообщалось, посольство Беларуси в Индонезии рекомендовало белорусским гражданам воздержаться от посещения провинции Западная Нуса-Тенгара (остров Ломбок) до стабилизации обстановки в регионе.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3283 BYN
|2.332 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0548 BYN
|2.05 BYN
|2.055 BYN
|RUB
|3.0865 BYN
|3.055 BYN
|3.08 BYN