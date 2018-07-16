Два французских болельщика погибли во время празднования победы сборной на ЧМ-2018

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два болельщика погибли во Франции во время празднования победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

По имеющимся сведениям, в городе Анси (департамент Верхняя Савойя) погиб футбольный фанат, прыгнувший в водный канал, который оказался слишком мелким. Неподалеку от города Сен-Феликс (департамент Уаза) в автомобильной аварии погиб еще один болельщик. Он ехал за рулем, выкрикивая футбольные лозунги, в результате не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель скончался на месте.

Сообщается, что в различных регионах Франции празднование победного для национальной сборной завершения мундиаля привело к ряду происшествий. В частности, в городе Фруар (департамент Мёрт-и-Мозель) болельщик на мотоцикле наехал на группу детей в возрасте от трех до шести лет. В результате они получили серьезные ранения. В городе Обена (департамент Ардеш) футбольный фанат за рулем автомобиля сбил трех пешеходов на тротуаре. Пострадавшие были доставлены в больницу. В Ла-Флеше (департамент Сарта) женщина была сильно травмирована при падении с открытой автомобильной транспортной платформы, на которой праздновали победу болельщики.

Также, по словам официального представителя МВД Франции Фредерика де Ланувеля, при устранении беспорядков в Париже и других городах вечером 15 июля пострадали 45 полицейских и жандармов.

Ранее стало известно о столкновениях полиции и футбольных фанатов вблизи универмага Drugstore Publicis на Елисейских полях. Нападавшие разбили в здании витрины и вынесли из магазина вино и шампанское. Во французской столице хулиганы также совершили налеты на другие магазины и бутики.

Чемпионат мира по футболу завершился 15 июля победой французской сборной. В решающем матче команда одержала победу над игроками из Хорватии со счетом 4:2. В Париже, а также в других городах Франции, по этому случаю развернулись масштабные гулянья.-0-