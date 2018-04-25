Эксперты ОЗХО во второй раз посетили сирийскую Думу

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) во второй раз смогли посетить город Дума, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Эксперты МУФС посетили второе место (предполагаемого использования химоружия) в Думе. Они также собрали на месте образцы. Эти образцы будут привезены вместе с другими, собранными ранее образцами в лабораторию ОЗХО в голландском городе Рейсвейк. Затем они будут разделены и направлены для анализа в аккредитованные организацией лаборатории", - отметили в организации.

Впервые специалисты организации прибыли в Думу в минувшую субботу, 21 апреля.

Ранее ряд НПО, в том числе "Белые каски", сообщили, что 7 апреля в сирийской Думе было применено химическое оружие. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.

США, Великобритания и Франция, использовав сообщения о применении химического оружия, 14 апреля без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный ракетный удар по правительственным объектам Сирии. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.-0-