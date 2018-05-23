Эпидемия холеры в Нигерии: 12 человек погибли, 140 инфицированы

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-востоке Нигерии зафиксирована эпидемия холеры, ставшая причиной гибели 12 человек, сообщает ТАСС.
Согласно данным Министерства здравоохранения Нигерии, в настоящее время инфицированы более 140 человек. Для того чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни, в указанный регион были направлены бригады медработников.
Холера - инфекционное заболевание, заражение которым осуществляется через воду. Симптомы болезни схожи с проявлениями пищевого отравления.
Из-за отсутствия доступа к чистой питьевой воде жители Нигерии часто страдают от вспышек холеры. В апреле в результате заражения этим опасным заболеванием в штате Йобе погибли 13 человек.-0-
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