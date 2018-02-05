5 февраля, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Фестиваль фонарей проходит в Шанхае, сообщают китайские СМИ.
Около 40 крупных световых инсталляций и 1 тыс. ламп украсили торговый комплекс "Юйюань", в том числе фонарь в форме большой собаки высотой 9 м и весом 1 т. Собака, окрашенная в золотой цвет, в установленное время издает звук "ван-ван-ван", что символизирует процветание и предвещает наступление прекрасной жизни.
Фестиваль фонарей является одним из главных традиционных мероприятий Шанхая. Он продлится по 5 марта.-0-
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