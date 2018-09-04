ФОТОРЕПОРТАЖ: Конкурс лучших городов и областей Кыргызстана на III Всемирных играх кочевников

4 сентября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Конкурс лучших городов и областей проходит в урочище Кырчын во время III Всемирных игр кочевников.
Мероприятие предусматривает определение победителя в номинации "Лучшее оформление ордо" (небольшое поселение. - Прим. БЕЛТА). Для этого жители каждой из семи областей, а также Бишкека и Оша построили небольшие городки в Кырчыне.
Оформление ордо начинается с главных ворот, которые каждый регион украсил по-особенному. Войдя внутрь, можно увидеть несколько юрт, людей в национальных костюмах, приготовление пищи и развлечения.
Всех гостей в ордо угощали, предлагали попробовать кумыс и насладиться культурной программой.
В Нарын ордо установлены огромные национальные щипковые инструменты - комузы и национальные головные уборы - ак-калпак.
Самое большое количество юрт установлено в Иссык-Куль ордо.
Баткен ордо
Ош ордо (город)
Ош ордо (область)
Джалал-Абад ордо
Талас ордо
Чуй ордо
Бишкек ордо
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