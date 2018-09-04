ФОТОРЕПОРТАЖ: Конкурс лучших городов и областей Кыргызстана на III Всемирных играх кочевников

4 сентября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Конкурс лучших городов и областей проходит в урочище Кырчын во время III Всемирных игр кочевников.

Мероприятие предусматривает определение победителя в номинации "Лучшее оформление ордо" (небольшое поселение. - Прим. БЕЛТА). Для этого жители каждой из семи областей, а также Бишкека и Оша построили небольшие городки в Кырчыне.

Оформление ордо начинается с главных ворот, которые каждый регион украсил по-особенному. Войдя внутрь, можно увидеть несколько юрт, людей в национальных костюмах, приготовление пищи и развлечения.

Всех гостей в ордо угощали, предлагали попробовать кумыс и насладиться культурной программой.

В Нарын ордо установлены огромные национальные щипковые инструменты - комузы и национальные головные уборы - ак-калпак.

Самое большое количество юрт установлено в Иссык-Куль ордо.

Баткен ордо

Ош ордо (город)

Ош ордо (область)

Джалал-Абад ордо

Талас ордо

Чуй ордо

Бишкек ордо