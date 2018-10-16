Германия депортировала в Марокко пособника террористов, устроивших атаки 11 сентября 2001 года

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Германии депортировали в Марокко 44-летнего Мунира-аль-Мотассадека - пособника исламистов, осуществивших теракты в США 11 сентября 2001 года. Об этом сообщило агентство DPA.

По информации агентства, марокканец был доставлен на вертолете из тюрьмы Фульсбюттель в Гамбурге в аэропорт, а оттуда во Франкфурт-на-Майне. На самолете марокканской авиакомпании он в сопровождении сотрудников полиции ФРГ он отправлен в Касабланку.

Аль-Мотассадек был членом так называемой гамбургской ячейки исламистов, сплотившихся вокруг Мохаммеда Атта, который направил самолет в Северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

После депортации в Марокко Мунир-аль-Мотассадек до 3 апреля 2064 года не имеет право въезжать и находиться на территории ФРГ.-0-