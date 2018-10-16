Германия депортировала в Марокко пособника террористов, устроивших атаки 11 сентября 2001 года

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Германии депортировали в Марокко 44-летнего Мунира-аль-Мотассадека - пособника исламистов, осуществивших теракты в США 11 сентября 2001 года. Об этом сообщило агентство DPA.
По информации агентства, марокканец был доставлен на вертолете из тюрьмы Фульсбюттель в Гамбурге в аэропорт, а оттуда во Франкфурт-на-Майне. На самолете марокканской авиакомпании он в сопровождении сотрудников полиции ФРГ он отправлен в Касабланку.
Аль-Мотассадек был членом так называемой гамбургской ячейки исламистов, сплотившихся вокруг Мохаммеда Атта, который направил самолет в Северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
После депортации в Марокко Мунир-аль-Мотассадек до 3 апреля 2064 года не имеет право въезжать и находиться на территории ФРГ.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.46 BYN
|2.448 BYN
|2.458 BYN
|USD
|2.1177 BYN
|2.111 BYN
|2.12 BYN
|RUB
|3.2257 BYN
|3.217 BYN
|3.23 BYN