Герцогиня Кейт и принц Уильям показали новорожденного сына

Герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кэт Миддлтон) и ее муж, наследник британского престола принц Уильям впервые показали широкой общественности новорожденного третьего ребенка. Уезжая из больницы Святой Марии, они по традиции ненадолго остановились на крыльце родильного отделения. Об этом сообщает ТАСС.

Из родильного отделения счастливые родители с малышом уехали в Кенсингтонский дворец. В больнице Кейт провела полдня. Мальчик весом 3,8 кг появился на свет в 11. 01.

О его рождении сообщили через Twitter, а потом еще и традиционным для Великобритании способом. У дверей родильного отделения глашатай в ярком костюме озвучил новость. Издали и специальную прокламацию. С подписанной врачами справкой с указанием времени появления малыша на свет ознакомилась королева Елизавета II, а затем документ в специальной рамке и на деревянной подставке выставили перед Букингемским дворцом.