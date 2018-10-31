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Хашукджи задушили в саудовской дипмиссии - генпрокуратура Турции

В мире 31.10.2018 | 17:41
Фото AFP
Фото AFP

31 октября, Стамбул /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Саудовский журналист Джемаль Хашукджи стал жертвой спланированного убийства. Его задушили сразу после входа в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом говорится в заявлении генпрокуратуры Стамбула, расследующей дело об убийстве Хашукджи.

Согласно заявлению, после убийства тело журналиста было расчленено и уничтожено.

Делегация во главе с генпрокурором Стамбула приглашена в Саудовскую Аравию в рамках расследования убийства Хашукджи.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Представители МВД Турции, изучив данные с камер видеонаблюдения, пришли к выводу, что журналист не покидал здания генконсульства. МВД Турции начало расследование, были проведены осмотр здания генконсульства и резиденции генконсула. Эр-Рияд поначалу опроверг информацию, что Джемаль Хашукджи был убит в здании дипмиссии, но все же 19 октября признали факт гибели журналиста.-0-

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