Посол Турции: расследование об убийстве саудовского журналиста ведется максимально открыто

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расследование об убийстве саудовского журналиста ведется максимально открыто. Об этом сообщила сегодня журналистам посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимое расследование турецкими органами ведется на самом серьезном уровне. Мы продолжаем работу, в которую также включены ведомства Саудовской Аравии. Она ведется максимально открыто", - сказала посол.

Кезбан Нилвана Дарама отметила готовность к сотрудничеству в работе по расследованию со стороны саудовских инстанций. Она также сообщила, что не имеет сведений об обнародовании аудиозаписи предполагаемого убийства.

Как сообщалось, саудовский журналист пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта, однако не привели подробностей инцидента. Мировое сообщество резко осудило это преступление и призвало Эр-Рияд провести прозрачное расследование. 23 октября глава турецкой оппозиционной партии "Родина" Догу Перинчек сообщил, что фрагменты тела журналиста обнаружены на территории консульства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, заявил, что убийство саудовского журналиста в Стамбуле было тщательно спланированным. "Я не сомневаюсь в честности саудовского короля. Мы будем следить за развитием ситуации до самого конца. И отсюда я хочу призвать короля и все руководство Саудовской Аравии: все произошло в Стамбуле, так что я предлагаю судить 18 арестованных (Эр-Риядом) человек в Стамбуле", - сказал турецкий лидер.-0-