Испанского водолаза наградили за спасение детей в Таиланде

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет министров Испании наградил подданного королевства Фернандо Райгаля за участие в операции по спасению тайских детей и их тренера из пещеры Кхао Луанг. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официальное заявление министра образования и профессиональной подготовки, официального представителя правительства Испании Исабель Селаа.

Фернандо Райгаль был удостоен Золотого креста гражданского ордена социальной солидарности - награды, которую присуждает Министерство здравоохранения страны.

Ранее глава испанского правительства Педро Санчес назвал водолаза героем, подчеркнув, что гордится такими людьми, "которые без сомнения рискуют своей жизнью, чтобы спасти других". Об этом Педро Санчес написал в Twitter после встречи с Фернандо Райгалем.

Операция по спасению 12 игроков детской футбольной команды и их 25-летнего тренера, которые более двух недель были заблокированы в пещере Кхао Луанг, успешно завершилась 10 июля. В эвакуации, проходившей в три этапа, принимали участие специалисты из разных стран мира.-0-