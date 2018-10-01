1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канада, США и Мексика подпишут новый торговый договор взамен Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление главы канадского МИД Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, опубликованное на официальном сайте правительства Канады.
Новый формат заменит трехстороннее соглашение о свободной торговле NAFTA, подписанное в 1992 году. Стороны надеются углубить экономические связи. Соглашение получит название USMCA.
Телеканал Global News отмечает со ссылкой на источники, что Канада пошла на уступки в секторе молочных продуктов и расширила допуск американских товаров на свой рынок.
"Новый договор даст рабочим, фермерам, скотоводам и владельцам бизнеса соглашение высоких стандартов, благодаря которому появятся более свободные рынки, будет более справедливая торговля и будет обеспечен устойчивый экономический рост в регионе. Договор укрепит позиции среднего класса, создаст новые и хорошо оплачиваемые рабочие места, а также даст новые возможности почти одному миллиарду человек, которые называют Северную Америку своим домом", - говорится в заявлении. -0-
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