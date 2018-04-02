Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США

2 апреля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай с 2 апреля вводит повышенные пошлинные тарифы на 128 единиц продукции из США, сообщает Министерство финансов КНР.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Таможенной тарифной комиссии, было принято решение ввести 15-процентную пошлину на 120 единиц товара, включая фрукты и фруктосодержащие изделия, ввозимые из США. Импортированная в страну свинина и состоящие из нее продукты будут облагаться 25-процентной пошлиной.

В заявлении также указывается, что данная мера была принята в ответ на введенные американской стороной пошлины на импорт стали и алюминия.

Как сообщалось, указ о введении ввозных пошлин в 25% (на сталь) и 10% (на алюминий), подписанный президентом США Дональдом Трампом, вступил в силу 23 марта. При этом Белый дом приостановил до 1 мая введение импортных пошлин для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, стран Евросоюза и Республики Корея.-0-