Китайско-белорусский центр изучения "Одного пояса и одного пути" открылся в Пекине

9 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Пекинский педагогический университет (ППУ) и Национальная академия наук (НАН) Беларуси создали в Пекине совместный центр изучения инициативы "Один пояс и один путь".
Центр нацелен на усиление китайско-белорусских контактов, активизацию взаимодействия между Китаем и пятью государствами - членами Евразийского экономического союза и ускорение строительства экономического пояса Шелкового пути, отметил ректор института исследования развивающихся рынков ППУ профессор Ху Билян.
На церемонии открытия центра, состоявшейся в конце минувшего года в ППУ, присутствовала белорусская делегация, в состав которой вошли руководитель аппарата НАН Беларуси Петр Витязь, директор предприятия "Геоинформационные системы" Сергей Золотой и др.
Петр Витязь ознакомил китайских коллег с развитием социально-экономического развития Беларуси, сделав акцент на реализации проекта Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".
Ученые из Беларуси предложили наладить двустороннее сотрудничество в сфере новых отраслей промышленности и подготовки специалистов в рамках строительства "Одного пояса и одного пути". НАН Беларуси заинтересована в учреждении Института Востока с целью стимулирования инновационного научно-технологического развития индустриального парка "Великий камень".
На церемонии открытия центра Петру Витязю был вручен диплом приглашенного профессора института исследования развивающихся рынков ППУ.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3951 BYN
|2.392 BYN
|2.405 BYN
|USD
|1.9974 BYN
|1.998 BYN
|2.01 BYN
|RUB
|3.4936 BYN
|3.48 BYN
|3.495 BYN