Китайско-белорусский центр изучения "Одного пояса и одного пути" открылся в Пекине

9 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Пекинский педагогический университет (ППУ) и Национальная академия наук (НАН) Беларуси создали в Пекине совместный центр изучения инициативы "Один пояс и один путь".

Центр нацелен на усиление китайско-белорусских контактов, активизацию взаимодействия между Китаем и пятью государствами - членами Евразийского экономического союза и ускорение строительства экономического пояса Шелкового пути, отметил ректор института исследования развивающихся рынков ППУ профессор Ху Билян.

На церемонии открытия центра, состоявшейся в конце минувшего года в ППУ, присутствовала белорусская делегация, в состав которой вошли руководитель аппарата НАН Беларуси Петр Витязь, директор предприятия "Геоинформационные системы" Сергей Золотой и др.

Петр Витязь ознакомил китайских коллег с развитием социально-экономического развития Беларуси, сделав акцент на реализации проекта Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Ученые из Беларуси предложили наладить двустороннее сотрудничество в сфере новых отраслей промышленности и подготовки специалистов в рамках строительства "Одного пояса и одного пути". НАН Беларуси заинтересована в учреждении Института Востока с целью стимулирования инновационного научно-технологического развития индустриального парка "Великий камень".

На церемонии открытия центра Петру Витязю был вручен диплом приглашенного профессора института исследования развивающихся рынков ППУ.-0-