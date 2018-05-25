КНДР готова к переговорам с США в любое время

25 мая, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Власти КНДР заявляют о своей готовности провести переговоры с США, несмотря на отмену Дональдом Трампом саммита, запланированного на 12 июня между главами двух государств. Об этом заявил первый заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гвана.

"Мы выражаем нашу готовность сесть за стол переговоров с США лицом к лицу и разрешить разногласия в любое время и в любом формате", - заявил он. По словам первого заместителя, отмена саммита показывает, что уровень враждебности между странами остается довольно высоким, что подтверждает необходимость проведения переговоров и решения проблем двусторонних отношений. "Наше намерение сделать все возможное для достижения мира и стабильности во всем мире и на Корейском полуострове остается прежним, и мы открыты к тому, чтобы дать такую возможность и время США", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо, в котором отказался от проведения двустороннего саммита в Сингапуре 12 июня. В письме американского лидера, в частности, говорится, что решение было принято "из-за откровенно враждебных высказываний", прозвучавших в последнем заявлении Ким Чен Ына. При этом Дональд Трамп отметил, что готов к проведению двусторонней встречи с лидером КНДР в будущем.-0-