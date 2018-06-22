КНДР и Республика Корея договорились провести встречи разделенных семей в августе

22 июня, Кымгансан /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР и Республика Корея договорились о проведении 20-26 августа встреч родственников из семей, разлученных Корейской войной 1950-1953 годов.
Воссоединение решено было провести в Кымгансане (КНДР). В них будут принимать участие по 100 семей с каждой стороны.
Соглашение принято на переговорах между Республикой Корея и КНДР, которые прошли сегодня на северокорейском горном курорте Кымгансан под эгидой Международного комитета Красного Креста. На встрече поднимались и другие гуманитарные вопросы, которые лидеры двух стран обсуждали на саммите в апреле.-0-
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