КНДР взяла на себя обязательство по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности США

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Об этом говорится в документе, который северокорейский лидер Ким Чен Ын подписал сегодня совместно с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита в Сингапуре, сообщает ТАСС.

Глава вашингтонской администрации показал документ присутствовавшим на подписании журналистам. Им удалось сфотографировать его.

"Президент Трамп берет на себя обязательство предоставить КНДР гарантии безопасности, председатель (Государственного совета) Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность завершению денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в документе. В нем также указывается, что КНДР "обязуется добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Стороны признают, что "первый в истории саммит США-КНДР был эпохальным событием", которое свидетельствует о "преодолении напряженности и враждебности, имевших место между странами в течение десятилетий". Дональд Трамп и Ким Чен Ын "обязуются выполнить положения совместного заявления в полном объеме и без промедлений".

В документе также Вашингтон и Пхеньян обязались в кратчайшие сроки провести консультации глав внешнеполитических ведомств: "США и КНДР обязались как можно скорее продолжить переговоры на уровне госсекретаря США Майкла Помпео и соответствующего высокопоставленного представителя КНДР, чтобы обеспечить реализацию итогов саммита США-КНДР".

Из совместного документа также следует, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын "обязались сотрудничать в деле развития новых отношений между США и КНДР и в том, что касается укрепления мира, процветания и безопасности на Корейском полуострове и во всем мире".

Лидеры США и КНДР провели утром 12 июня переговоры в гостинице "Капелла" на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура.-0-