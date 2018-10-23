Колесо обозрения с детьми обрушилось в Германии

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии обрушились кабинки колеса обозрения, где находились в том числе дети, сообщает издание Spiegel Online.

Инцидент произошел в немецком городе Тиршенройт федеративной земли Бавария, пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. Их доставили в больницу на спасательном вертолете. Отмечается, что к серьезным последствиям падение не привело.

По данным полиции, колесо обозрения имело диаметр 4 м, во время эксплуатации случилась техническая неполадка. На тот момент в кабинках находились 8 детей от 1,5 года до восьми лет. Обстоятельства случившегося выясняются. Вероятно, у колеса сломался вал, после чего четыре кабинки упали на землю.-0-