Колесо обозрения с детьми обрушилось в Германии

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии обрушились кабинки колеса обозрения, где находились в том числе дети, сообщает издание Spiegel Online.
Инцидент произошел в немецком городе Тиршенройт федеративной земли Бавария, пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. Их доставили в больницу на спасательном вертолете. Отмечается, что к серьезным последствиям падение не привело.
По данным полиции, колесо обозрения имело диаметр 4 м, во время эксплуатации случилась техническая неполадка. На тот момент в кабинках находились 8 детей от 1,5 года до восьми лет. Обстоятельства случившегося выясняются. Вероятно, у колеса сломался вал, после чего четыре кабинки упали на землю.-0-
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