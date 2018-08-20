Количество жертв землетрясений в Индонезии увеличилось до 506

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате землетрясений на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 506 человек,. Об этом говорится в заявлении национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии. Представитель управления Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что более 431 тыс. людей покинули свои дома, в результате землетрясения были разрушены более 74 тыс. домов и иных объектов.

По сообщению управления, число жертв землетрясения может увеличиться - несколько тел погибших находится под завалами зданий и на месте схода оползней.-0-