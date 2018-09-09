Марокканские моряки спасли 19 нелегальных мигрантов

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Моряки Королевского морского флота Марокко спасли у атлантического побережья страны 19 нелегальных мигрантов. Об этом говорится в коммюнике Генштаба Королевских вооруженных сил (КВС), которое цитирует информационное агентство Maghreb Arabe Presse.
В коммюнике говорится: "Две бригады КМФ спасли находившихся в деревянной лодке 19 марокканцев, включая женщину и ребенка, которые были брошены своим проводником посреди океана и не осознавали, какой опасности они подвергаются". После поисков моряки, имеющие информацию об отплытии судна с мигрантами, нашли в 32 км от берега дрейфовавшую лодку.
Мигранты доставлены в порт Касабланки.-0-
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