Михаила Державина похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище

10 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Народного артиста РСФСР Михаила Державина, скончавшегося сегодня на 82-м году жизни, похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище. Об этом заявил директор Театра сатиры Мамед Агаев, сообщает БЕЛТА.

На Новодевичьем кладбище покоится отец артиста, в прошлом ведущий актер театра им. Вахтангова Михаил Степанович Державин. О дне прощания и похорон будет объявлено позднее.

По словам Мамеда Агеева, Михаил Державин скончался после тяжелой, продолжительной болезни: в последнее время он находился в реанимационном отделении одной из московских клиник.

Державин Михаил Михайлович родился в 1936 году. С 1959 года - артист Театра им. Ленинского комсомола, с 1967 года - артист Театра на Малой Бронной, с 1969 года - артист Московского академического театра сатиры. Среди ролей в театре - Скалозуб ("Горе от ума" А.Грибоедова), Епиходов ("Вишневый сад" А.Чехова) и др.

В кино Михаил Державин дебютировал будучи студентом, сыграв главную роль в фильме "Они были первыми". Затем он снимался в картинах "Серебряное ревю", "Трое в лодке, не считая собаки", "Бабник", "Моя морячка", "Жених из Майами", "Ночной визит" и многих других. В общей сложности снялся в более чем 40 кинокартинах. С 1967 по 1980 год выступал в роли пана Ведущего в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев".

За большой вклад в развитие театрального и кинематографического искусства и многолетнюю творческую деятельность Михаил Михайлович Державин награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV, III степеней и орденом Дружбы.-0-