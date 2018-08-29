На Филиппинах во время фестиваля прогремел взрыв: двое погибли, 37 ранены

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В филиппинском городе Исулан во время уличного фестиваля прогремел взрыв, погибли два человека, в том числе ребенок, 37 получили ранения, сообщает информагентство Reuters.

По данным полиции, самодельная бомба была спрятана под мотоциклом, припаркованным перед магазином. В связи с инцидентом проводится расследование.

Город Исулан находится на втором по величине острове Филиппин Минданао. Уже несколько десятилетий на острове действуют группировки маоистской и сепаратистской направленности, что породило в регионе бандитизм и усилило влияние исламистов.-0-

Фото из Twitter-аккаунта Richard J. Gordon