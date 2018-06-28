На немецком фрегате взорвалась ракета

На немецком фрегате "Саксония" во время запуска ракеты произошел сбой. Он привел к взрыву ракеты. Корабль в это время находился у берегов Норвегии.
В результате взрыва пострадали два военнослужащих, Им оказана медицинская помощь на месте, и они продолжают службу.
Сам корабль пострадал более – он имеет значительные повреждения. Более точно материальный ущерб оценят по прибытию судна в порт.
Причина инцидента неясна. Перед запуском ракета прошла техническую проверку, и никаких дефектов эксперты не выявили. Ранее такую же ракету успешно запустили.
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