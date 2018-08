На северо-западе Великобритании горит нефтеперерабатывающий завод

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-западе Великобритании, в графстве Чешир, загорелся нефтеперерабатывающий завод, сообщает ITV.

Информации о пострадавших пока не поступало. Сотрудников предприятия оперативно эвакуировали.

Сейчас на месте работают пожарные. А очевидцы прошествия публикую кадры с пожара в своих соцсетях. На них отчетливо виден черный плотный дым над строением.

@LivEchonews Stanlow fire. I was at Eastham Ferry and heard it explode. Here's a video I took shortly after. pic.twitter.com/k4os4ClDXK