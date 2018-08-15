Наезд на пешеходов в Лондоне совершил выходец из Судана

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наезд на пешеходов возле Вестминстерского дворца в Лондоне совершил 29-летний иммигрант из Судана Салих Хатер. Такой информацией располагает британская газета Daily Mail.

Перед инцидентом Салих Хатер несколько часов ездил на своем автомобиле по самым популярным туристическим местам в центре Лондона. Не исключено, что он искал наибольшее скопление людей, чтобы совершить наезд.

Как сообщалось, Салих Хатер был задержан на месте преступления. Он отказывается давать показания и каким-то образом пояснять мотивы своего поступка.

Врезавшегося в ограду Вестминстерского дворца мужчину подозревают в терроризме Личность водителя пока не разглашается. Известно, что ему 25-30 лет и он управлял серебристым автомобилем Ford Fiesta. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Стражи порядка провели обыск в его квартире в Бирмингеме. Расследованием инцидента занимается контртеррористическое подразделение полиции.-0-