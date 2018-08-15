Наезд на пешеходов в Лондоне совершил выходец из Судана

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наезд на пешеходов возле Вестминстерского дворца в Лондоне совершил 29-летний иммигрант из Судана Салих Хатер. Такой информацией располагает британская газета Daily Mail.
Перед инцидентом Салих Хатер несколько часов ездил на своем автомобиле по самым популярным туристическим местам в центре Лондона. Не исключено, что он искал наибольшее скопление людей, чтобы совершить наезд.
Как сообщалось, Салих Хатер был задержан на месте преступления. Он отказывается давать показания и каким-то образом пояснять мотивы своего поступка.
Стражи порядка провели обыск в его квартире в Бирмингеме. Расследованием инцидента занимается контртеррористическое подразделение полиции.-0-
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