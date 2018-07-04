"Натали Турс" предложит клиентам компенсации

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский туроператор "Натали Турс" с 5 июля намерен предложить механизмы компенсации клиентам, пострадавшим из-за аннулирования туров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление президента компании Владимира Воробьева.

Ранее крупный российский туроператор "Натали Турс" объявил, что аннулирует все туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года. Во время пресс-конференции Владимир Воробьев отметил, что компания была вынуждена пойти на подобный шаг, так как несколько недель назад столкнулась с кризисом ликвидности. В настоящее время кредитные обязательства туроператора, который оказался не в состоянии вовремя оплатить поставщикам услуги, достигают нескольких миллионов долларов.

Руководство компании отмечает, что туристы, чьи туры аннулированы, с 5 июля могут рассчитывать на компенсацию в полном размере. В частности, клиентам "Натали Турс" предоставят возможность воспользоваться другими путевками. Тем, кого не устраивает подобная альтернатива, придется ждать, пока в компании нормализуется финансовая ситуация и появится возможность отправлять туристов на отдых по текущим программам, не подвергая их риску.

Клиентов "Натали Турс", которые в момент аннулирования туров отдыхали в Испании, доставят домой чартерными и регулярными рейсами. Представители компании договариваются с контрагентами о том, чтобы туристы с билетами и открытыми визами смогли воспользоваться ими.-0-