Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько тысяч человек простились с народным артистом СССР Олегом Табаковым. Траурная церемония началась сегодня утром в Московском художественном театре (МХТ), которым Олег Табаков руководил долгие годы, сообщает ТАСС.

"Людей пришло уже очень много, счет пошел на тысячи, пока точные цифры назвать сложно", - сказали в пресс-службе МХТ. Сам зал театра практически заполнен, на сцене рядом с гробом сидят родные - супруга Олега Табакова, актриса Марина Зудина, сыновья Антон и Павел, 11-летняя дочь Маша.

Часть траурной церемонии шла под звуки скрипки Владимира Спивакова, который таким образом почтил память друга.

Проститься с актером пришли коллеги Олега Табакова, члены правительства России, а также генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор Большого театра Владимир Урин, режиссер Марк Захаров, скульптор Зураб Церетели, актеры Ирина Мирошниченко, Константин Хабенский, Валентин Гафт, Михаил Боярский, Вера Алентова, Сергей Безруков, Федор Бондарчук и другие.

Олег Табаков умер 12 марта в Москве, ему было 82 года. Похоронят артиста на Центральной аллее Новодевичьего кладбища, рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого, Владимира Зельдина и художника Ильи Глазунова.-0-