Новое правительство Италии во главе с Джузеппе Конте приведено к присяге

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены нового правительства Италии во главе с Джузеппе Конте сегодня приведены к присяге. Торжественная церемония состоялась в президентском Квиринальском дворце в Риме, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Италии, 18 министров и статс-секретарь Совмина произнесли перед главой государства Серджо Маттареллой клятву на верное служение республике.

Для окончательного вхождения правительства в законную силу требуется голосование о доверии в обеих палатах парламента, которое состоится в начале следующей недели.-0-