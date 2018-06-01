Новое правительство Италии во главе с Джузеппе Конте приведено к присяге

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены нового правительства Италии во главе с Джузеппе Конте сегодня приведены к присяге. Торжественная церемония состоялась в президентском Квиринальском дворце в Риме, сообщает ТАСС.
Премьер-министр Италии, 18 министров и статс-секретарь Совмина произнесли перед главой государства Серджо Маттареллой клятву на верное служение республике.
Для окончательного вхождения правительства в законную силу требуется голосование о доверии в обеих палатах парламента, которое состоится в начале следующей недели.-0-
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