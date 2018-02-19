Обнаружены обломки разбившегося в Иране пассажирского самолета ATR-72

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обнаружены обломки пассажирского самолета ATR-72, который разбился 18 февраля в иранской провинции Исфахан, сообщает ТАСС.
Обломки найдены возле города Семиром. Другие подробности пока не сообщаются.
Пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран-Ясудж, пропал с экранов радаров через 50 минут после взлета. На борту самолета находились 66 человек - 60 пассажиров, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. Поиск возможных выживших и обломков был осложнен из-за неблагоприятных погодных условий.-0-
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