Остров Боракай закрывают для туристов на полгода

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиппинские власти с 26 апреля закрывают для посещения туристами остров Боракай. Планируется, что запрет продлится полгода. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Остров занимает всего 10 кв.км, однако это живописное место с белыми песчаными пляжами очень любят посещать туристы. Отмечается, что в 2017 году тропический остров посетили около 2 млн человек. Из-за большого наплыва туристов остров сильно загрязняется. Это приводит к негативным изменениям окружающей среды.

Однако подобные меры вызвали недовольство у людей, работающих на Боракае в индустрии туризма: на острове зарегистрировано свыше 500 компаний, зарабатывающих на туристах. Их совокупный доход в 2017 году составил более $1 млрд. Филиппинское правительство пообещало выделить финансовую помощь фирмам, пострадавшим от запрета.

Пока не сообщается, как именно на остров собираются не пускать туристов. Ранее филиппинское Министерство промышленности и торговли предложило закрывать остров частями, так как его полное закрытие будет иметь губительные последствия для бизнеса и доходов местных жителей.

В нынешнем году была закрыта для посещений также бухта Майя-Бэй в Таиланде. Указывалось, что такая мера необходима, чтобы сохранить уникальную природу бухты. Туристическое место ежедневно посещали около 4 тыс. человек. Популярность бухта Майя-Бэй получила благодаря фильму "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли. -0-