Ответные меры Китая на американские пошлины уже вступили в силу - МИД КНР

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответные меры Китая в отношении США, которые предполагают введение пошлин на американскую продукцию, уже вступили в силу. Как сообщает ТАСС, об этом заявил сегодня на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"Что касается введения повышенных пошлин на часть американских товаров, они уже вступили в силу. Это произошло сразу же после того, как Соединенные Штаты применили тарифы в отношении китайских товаров", - сказал Лу Кан. При этом дипломат подчеркнул, что китайская сторона выступает решительно против протекционистских и односторонних мер.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий" и "несправедливой" торговой практикой Пекина Вашингтон введет 25-процентные пошлины в отношении китайских товаров. Утвержденный список тарифов на китайскую продукцию вступил в силу сегодня, 6 июля (в 7.00 по минскому времени).
Как отметил представитель китайского Центробанка, пошлины США будут иметь для КНР незначительный отрицательный эффект и приведут к снижению ежегодных темпов роста ВВП страны на 0,2%.-0-
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