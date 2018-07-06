Ответные меры Китая на американские пошлины уже вступили в силу - МИД КНР

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответные меры Китая в отношении США, которые предполагают введение пошлин на американскую продукцию, уже вступили в силу. Как сообщает ТАСС, об этом заявил сегодня на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Что касается введения повышенных пошлин на часть американских товаров, они уже вступили в силу. Это произошло сразу же после того, как Соединенные Штаты применили тарифы в отношении китайских товаров", - сказал Лу Кан. При этом дипломат подчеркнул, что китайская сторона выступает решительно против протекционистских и односторонних мер.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий" и "несправедливой" торговой практикой Пекина Вашингтон введет 25-процентные пошлины в отношении китайских товаров. Утвержденный список тарифов на китайскую продукцию вступил в силу сегодня, 6 июля (в 7.00 по минскому времени).

Как отметил представитель китайского Центробанка, пошлины США будут иметь для КНР незначительный отрицательный эффект и приведут к снижению ежегодных темпов роста ВВП страны на 0,2%.-0-