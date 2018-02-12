Пассажирский самолет экстренно вернулся в российский аэропорт Внуково из-за задымления

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Москва-Сургут, через 20 минут после взлета экстренно вернулся в аэропорт Внуково из-за задымления в салоне, сообщают информагентства.

Экипаж доложил авиадиспетчерам о задымлении, после чего было принято решение о возврате борта.

В результате происшествия никто не пострадал, экипаж смог урегулировать ситуацию, однако причина ЧП пока не называется. На борту Boeing 737 находилось более 130 пассажиров и членов экипажа, которые были эвакуированы после приземления.

Как сообщалось, 11 февраля в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет Ан-148. Пассажирский лайнер следовал по маршруту Домодедово-Орск. Все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.-0-