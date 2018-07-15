Под Одессой машина с белорусскими номерами попала в ДТП, погиб ребенок

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Одессой легковушка с белорусскими номерами попала в ДТП, погиб ребенок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на украинские СМИ.

По информации патрульной полиции Одессы, ДТП произошло днем 14 июля. Грузовик DAF столкнулся с легковом автомобилем Citroen. Легковушка вылетела с проезжей части в лесопосадку.

При аварии водители обеих машин и два пассажира легкового автомобиля получили травмы, они доставлены в больницу. Девочка 2014 года рождения, которая была в Citroen, погибла на месте происшествия.

Причина столкновения будет установлена в ходе следствия, добавили в полиции.-0-