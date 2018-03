Поезд протаранил цистерну с кислотой в Пенсильвании

Грузовой состав, перевозивший дизельное топливо, врезался в цистерну с соляной кислотой, установленную на трейлере. Об этом сообщили информагентства.

В результате инцидента пострадали не менее восьми человек. Тяжелые травмы получил водитель грузовика.

HAZMAT SCARE: Aerial footage shows the scene of a collision between a freight train and semi-trailer hauling hydrochloric acid in Centerville, Pennsylvania, with about a dozen homes evacuated and hazmat crews assessing an active leak on the ground. https://t.co/DYckIlfIce pic.twitter.com/iyHkYusEAI