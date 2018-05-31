Погиб мотогонщик Дэн Нин

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотогонщик Дэн Нин погиб в аварии в ходе квалификации гонки Isle of Man Tourist Trophy. Об этом пишет издание "Советский спорт".

Трагедия произошла во время первого круга Нина, мотогонщик скончался на месте.

Как проинформировали организаторы, авария стала несчастным случаем. Они также выразили соболезнования семье и близким погибшего спортсмена.

При этом, когда машина скорой помощи ехала на вызов к пострадавшему, с ней столкнулся еще один мотогонщик. Он был госпитализирован.

Дэн Нин трижды становился победителем гонки Isle of Man Tourist Trophy в трех различных классах. 26 июня Нину исполнился бы 31 год. -0-