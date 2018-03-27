Поисковая операция на месте пожара в Кемерово завершена, обнаружены останки всех погибших

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поисковая операция на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово завершена, обнаружены останки всех погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МЧС России Владлена Аксенова.
Спасатели обнаружили останки 64 погибших в торговом центре, они переданы в Следственный комитет РФ.
"На данный момент завершены демонтажные работы неустойчивых конструкций здания, а также комплекс мероприятий по недопущению повторных возгораний", - сказал Владлен Аксенов во время оперативного совещания.
Пожар на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. В России 28 марта объявлен ощенациональный траур.-0-
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