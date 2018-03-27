Поисковая операция на месте пожара в Кемерово завершена, обнаружены останки всех погибших

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поисковая операция на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово завершена, обнаружены останки всех погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МЧС России Владлена Аксенова.

Спасатели обнаружили останки 64 погибших в торговом центре, они переданы в Следственный комитет РФ.

"На данный момент завершены демонтажные работы неустойчивых конструкций здания, а также комплекс мероприятий по недопущению повторных возгораний", - сказал Владлен Аксенов во время оперативного совещания.

Пожар на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. В России 28 марта объявлен ощенациональный траур.-0-

Пожар в ТЦ в Кемерово произошел из-за халатности и разгильдяйства - Путин "Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - сказал Владимир Путин.