Полиция Испании нашла в канализации компоненты для приготовления коктейлей

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сети появилось видео на котором полицейские Барселоны обнаружили в канализационном люке алкоголь, соломинки и лед, которые используют продавцы коктейлей на местных пляжах, сообщает Daily Mail.

Сотрудники испанской полиции выяснили, что большая часть напитков смешивается в антисанитарных условиях, иногда – в общественных туалетах, а фрукты моют в пляжных душах.

При этом многие продавцы говорят отдыхающим на пляже, что их коктейли из соседних баров и продают их в среднем за €5,5.-0-