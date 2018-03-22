Полиция нашла признание подозреваемого в отправке бомб в посылках в Техасе

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники полиции нашли видеозапись, на которой подозреваемый в отправке бомб в посылках в Остине (штат Техас) рассказывает о том, что совершил, передают информагентства.

Видео было обнаружено на телефоне злоумышленника. Как сообщают полицейские, на 25-минутной записи мужчина рассказывает о свои мотивах, которые, предположительно, не имеют отношения к терроризму и расовой ненависти. Находку правоохранители расценивают как признание. Молодой человек в ночь на 21 марта совершил самоподрыв, когда понял, что не сможет скрыться от стражей порядка.

В марте в Техасе произошло шесть взрывов бомб, которые рассылались в посылках по почте. Погибли два человека, шесть были ранены.-0-