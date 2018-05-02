Порошенко поручил в течение недели внести предложения об отзыве украинских представителей из СНГ

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Петр Порошенко поручил главе украинского МИД Павлу Климкину в течение недели внести предложения об отзыве украинских представителей из координационных органов СНГ, сообщает ТАСС.

По словам Петра Порошенко, таким образом страна прекратит участие в координационных органах Содружества. При этом он подчеркнул, что это не означает выход из СНГ, так как Украина в него никогда не входила.

12 апреля Петр Порошенко предложил правительству подготовить документ об официальном прекращении участия Украины в СНГ, поручив кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ. В свою очередь председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев 23 апреля сообщил, что страна пока не представила официального уведомления о намерении выйти из органов Содружества.

Украина в декабре 1991 года ратифицировала соглашение о создании СНГ и протокол к соглашению, но не ратифицировала устав Содружества, поэтому де-юре так и не стала членом СНГ. Киев тем не менее принимал участие в работе организации, хотя и не на всех уровнях. В 2014 году, после смены власти в Киеве, новое руководство страны заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. В октябре того же года в Верховную раду был внесен соответствующий законопроект, но до последнего времени он так и не был рассмотрен.-0-