После стрельбы в школе во Флориде ученики будут носить прозрачные рюкзаки

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В школе в американском штате Флорида, где в феврале произошла кровопролитная стрельба, ученики будут ходить с прозрачными рюкзаками, об этом сообщает издание Miami Herald.

Новые меры вступят в силу со 2 апреля, именно в этот день ученики вернутся в школу после весенних каникул. Отмечается, что учебное заведение готово предоставить школьникам прозрачные рюкзаки для их же безопасности. Не исключается, что на территории школы установят металлодетекторы, а все ученики будут обязаны носить именные значки.-0-