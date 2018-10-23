Потерпевший крушение в Тайване поезд превысил скорость

23 октября, Тайбэй /БЕЛТА - Синьхуа/. Предварительной причиной крушения поезда в китайском Тайване, произошедшего 21 октября, стало превышение скорости.

По данным представителя комиссии по расследованию, авария произошла на участке, где железнодорожная ветка делает изгиб радиусом дуги в 300 м. Поездам там рекомендовано следовать со скоростью не выше 75 км/ч, но, как выяснили эксперты, в тот момент состав шел на скорости около 80 км/ч, а возможно, и более 100 км/ч. Причина нарушения скоростного режима на участке выясняется.

Скоростной поезд Puyuma Express, следовавший в Тайдун из населенного пункта Шулинь, сошел с рельсов 21 октября в 16.50 по местному времени. В поезде в момент аварии находились 366 пассажиров. По последним данным, 18 человек погибли, еще 190 пострадали.-0-

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