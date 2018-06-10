Президент Казахстана предложил странам ШОС перейти к расчетам в нацвалютах

10 июня, Циндао /БЕЛТА - ТАСС - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на саммите ШОС в Циндао заявил, что странам Шанхайской организации сотрудничества следует реализовать задачу по переходу к взаимным расчетам в национальных валютах, поскольку таким образом повысится степень их экономической безопасности.

"В мире много говорится о диверсификации корзины мировых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют. В этой связи нам надо подумать о переходе к взаиморасчету в национальных валютах всех стран ШОС как об одном из аспектов безопасности экономики наших стран", - подчеркнул казахстанский лидер.

По его словам, центральным банкам государств - членов объединения следует приступить к разработке соответствующих дорожных карт.

Также Нурсултан Назарбаев предложил максимально эффективно использовать пространство и территорию стран - членов ШОС.

"Совокупную мощь трехмиллиардного человеческого пространства наших стран стоит использовать для активизации экономического сотрудничества в ШОС. Важно обеспечить переход к реализации торговых инвестиционных проектов между нашими странами с двустороннего на многосторонний уровень. Мы выступаем за то, чтобы создать в рамках организации совместные механизмы финансирования проектов и мобилизации технологических ресурсов", - отметил он.

Президент Казахстана обращает внимание на необходимость создания площадки по обмену опытом в сфере цифровизации и новых технологий.

"Качественному экономическому прорыву ШОС могут способствовать инфраструктурные мегапроекты - обеспечить мощный мультиколлективный эффект, позволить задействовать научный и финансовый потенциал, трудоустроить большое количество специалистов из государств-членов ШОС", - сказал президент Казахстана. В качестве примера он привел такие идеи, как реализация евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Пекин - Астана - Москва - Берлин. "Подобные маршруты могли бы провести и через другие государства - члены ШОС. Это очень важно для нашей организации. Осуществление данного проекта объединит перспективный формат взаимодействия ШОС, Евразийского экономического союза, надеюсь, в будущем и Европейского союза", - заявил Нурсултан Назарбаев.

Он отметил, что в следующем месяце запланирован запуск Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), который будет работать на месте ЭКСПО-2017. Президент Казахстана пригласил финансовые институты, бизнес-сообщество, деловые круги стран ШОС к использованию широких возможностей МФЦА.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. В структуре ШОС есть также страны-наблюдатели: Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. Предусмотрен и механизм партнеров по диалогу, в который сейчас входят Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.-0-