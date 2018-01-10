Президент Республики Корея заявил о готовности встретиться с лидером КНДР

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил о готовности провести встречу на высшем уровне с лидером КНДР Ким Чен Ыном при условии, что это будет способствовать решению проблемы северокорейской ядерной программы. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Сеуле, сообщает ТАСС.

"Я готов провести встречу на высшем уровне, если это поможет решению ядерной проблемы Севера, а также восстановлению межкорейских отношений", - сказал президент. Он также отметил, что Республика Корея положительно относится к проведению такой встречи только в случае определенных гарантий результата по ее итогам. По его словам, это не должны быть "переговоры ради переговоров".

Республика Корея не намерена отказываться от своей позиции по поводу необходимости денуклеаризации Корейского полуострова, сказал Мун Чжэ Ин. "Денуклеаризация Корейского полуострова, о чем (в прошлом) договаривались две Кореи, - наша основная позиция, от которой мы никогда не откажемся", - приводит его слова агентство Reuters.

Вместе с тем президент отметил, что не хотел бы немедленного воссоединения Севера и Юга.

Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР состоялся 9 января в приграничном пункте Пханмунджом. Главной темой первых с декабря 2015 года межкорейских переговоров стали практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна.-0-