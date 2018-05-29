При взрыве на заводе в Республике Корея погибли два человека

29 мая, Тэджон /БЕЛТА - Ренхап/. В результате взрыва и пожара на фабрике по производству боеприпасов в южнокорейском городе Тэджон двое рабочих погибли, еще трое получили серьезные ранения.
По официальным данным, взрыв прогремел около 16.00 по местному времени (10.00 по минскому времени), после чего начался пожар. На месте происшествия работают 29 единиц спецтехники и 53 пожарных.
Информации о причинах взрыва не поступало.-0-
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