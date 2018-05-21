Причиной гибели двух человек в кафе Баку стал взрыв газового баллона

21 мая, Баку /БЕЛТА - Trend/. Взрыв газового баллона стал причиной гибели двух человек в кафе в Баку. Об этом информирует МЧС Азербайджана.
Согласно размещенной на сайте министерства информации, внутри здания общей площадью 25 кв.м, расположенного в Бинагадинском районе Баку, произошел взрыв газового баллона с пропаном.
Как сообщалось, жертвами взрыва в одном из кафе Баку стали два человека, еще двое с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы. В связи с происшествием проводится расследование.-0-
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