Причиной гибели двух человек в кафе Баку стал взрыв газового баллона

21 мая, Баку /БЕЛТА - Trend/. Взрыв газового баллона стал причиной гибели двух человек в кафе в Баку. Об этом информирует МЧС Азербайджана.

Согласно размещенной на сайте министерства информации, внутри здания общей площадью 25 кв.м, расположенного в Бинагадинском районе Баку, произошел взрыв газового баллона с пропаном.

Как сообщалось, жертвами взрыва в одном из кафе Баку стали два человека, еще двое с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы. В связи с происшествием проводится расследование.-0-